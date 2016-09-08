暴力討債集團高調po聚眾、酒店照 6人被逮
32歲周姓男子在太平及大里區一帶組暴力討債集團，在臉書成立「飄迫趴」社團，大秀聚眾及上酒店消費照，高調以「兄弟我來了」壯大聲勢，並介入債務糾紛，持槍威嚇、持棍棒毆打被害人及限制行動，中市刑大偵二隊日前循線逮捕周男等6人嫌犯送辦。
警方調查，周男經營檳榔攤作為據點，在太平及大里區一帶吸收成員組暴力討債集團， 並於臉書設立「飄迫趴」群組，張貼「黑衣人」聚眾照片，註明「兄弟我來了」壯大聲勢；屢次到酒店打卡，張貼在酒店叫小姐坐檯消費照片，高調炫耀「太好了，帶我來這」。
周男手下在外招搖生事，還仿效北部中山聯盟，透過通訊軟體隨時呼叫成員機動支援，尋仇或談判隨時聚眾，動輒持槍威嚇、拿棍棒毆人及毀損車輛。
暴力討債集團的成員彭姓男子陸續出借500萬元給某公司負責人救急，先後已償還300多萬元。彭男委託周男追債，周男指揮手下持槍托毆打被害人，致頭部多處挫傷；還將被害人押到某KTV包廂，限制行動自由。被害人為順利脫身只好籌錢，還清部分債務，並簽巨額本票。
警方6日前往查緝，逮捕周男等6人，並起獲本票、記帳本、道具槍、鐵棍及球棒等贓證物，訊後，依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。
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(中時)
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