台南連日大雨 象獅戰延賽

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台南棒球場因連日大雨，晚間象獅戰被迫延賽。(圖/截自cpbl臉書粉絲團)

中職原定今在台南棒球場進行中信兄弟對上統一獅，不過因為連日大雨，今確定延賽，將延至10月5日同場地補賽。

南部近日接連大雨，造成各處淹水，台南棒球場也不例外，統一獅本週都排在台南棒球場擔任主場，氣象局預估禮拜六台南雨勢才會趨緩。

(中時電子報)