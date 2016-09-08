虱目魚契作風波 邱毅憂台灣經濟

前立委邱毅今天在廈門表示，台灣禁止虱目魚業者與大陸洽談契作，預料會有更多果農、肉農受到影響；憂心台灣經濟能否「保正」，甚至預料明春會爆發台商倒閉潮，引發社會問題。

第19屆「中國國際投資貿易洽談會」今天在廈門國際會議展覽中心開幕，由於這項投資洽談會固定在每年9月8日舉行，一般簡稱「九八投洽會」；值得觀察的是，今年九八投洽會是19年來首次未設立台灣館。

邱毅今天以台灣經濟研究院董事等身分在投洽會的「兩岸農業旅遊發展論壇」致詞，事後他接受媒體採訪時，就台灣新政府禁止虱目魚業者禁止與大陸洽談契作一事表示，這是首波受到影響的農漁畜產業者，預料未來會有更嚴重的類似事件發生。

邱毅說，虱目魚契作是大陸官方主導，但大家忽略的是有許多大陸企業與台灣果農訂定芒果、荔枝等契作，也有某陸資集團和台灣鵝肉戶訂定契作；許多農漁畜產業者憂心，如果兩岸氣氛繼續惡化，下一個受害的就是他們。

總統蔡英文上任以來，大陸來台觀光客人數驟減，行政院政務委員張景森在臉書上發文表示「陸客是我們最需要交的朋友」，但行政院發言人童振源隨後澄清說「張景森的發言並不代表行政院的立場」。

邱毅認為，童振源發言的用意主要在先行安撫遊行者，「但如果把顧客當敵人，還要把東西賣給他，有這樣的行銷道理嗎？」；這顯示新政府用人失當。

對於小英政府的施政，邱毅說，稱對於為「中國」，代表一中一台，是在搞兩國論，已造成兩岸僵局；加上政府官員的發言，又把兩岸關係愈攪愈亂，所有的負面效果卻要由全民概括承受。

邱毅說，原有意購買台灣農漁畜產品的大陸業者「火大了，不想買了」，未來不但台灣農漁畜產品行銷到大陸日益困難，還會連累台商；台商的零件、半成品無法輸到大陸，加上內銷疲軟，台灣經濟怎能好轉？

他估計台商出口將折損2成，最多撐到今年尾，預測明年春節會爆發倒閉潮，進而引發社會問題。他直言，台灣經濟高度依存大陸，必須把對方當朋友，小英政府不能再我行我素，必須正視問題的嚴重性。

邱毅疾呼，「現在不只危急，還要救火」，否則台灣經濟「保正」都有問題，台商的損失更是難以估計。1050908

(中央社)