考量公共利益 美夫婦不賣地給開發商
美國韋恩萊特夫婦有塊400畝土地，鄰近優勝美地國家公園，考量公共利益，他們決定不賣給開發商，希望社會大眾都能享受到這自然美景，並保育瀕危的野生動物。
「洛杉磯時報」（LA Times）報導，美國總統歐巴馬今年初夏造訪優勝美地國家公園（Yosemite National Park），曾提醒園方注意，因全球暖化導致園區草皮逐漸枯乾，還有更多的瀕危保育動物被迫遷至海拔更高的地方。
響應歐巴馬的號召，非營利組織公共土地信託（Trust for Public Land）與優勝美地保育協會（Yosemite Conservancy），共同出資230萬美元（約新台幣7198萬元）。
這兩個機構利用這筆資金向地主韋恩萊特夫婦（Robin and Nancy Wainwright），承購靠近公園西側邊界400畝（約161公頃）林地與草地，轉贈給優勝美地公園，野生動物包括烏林鴞（great gray owl）等可直接受惠。
韋恩萊特夫婦說，400畝的地若是賣給開發商興建度假村營利，絕對可以賺更多，但是優勝美地的美景不能只給可以負擔度假村消費的特定階層享受，寧可少賺數十萬美元，也要造福社會大眾。
納入400畝的林地與草地後，目前優勝美地面積約75萬畝，優勝美地保育協會總裁狄恩（Frank Dean）說，1890年劃定優勝美地的界線時，就曾函蓋這400畝土地，如今納入園區，這座國家公園的景觀就更完整了。1050908
(中央社)
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