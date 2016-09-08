爭取比利時支持 總統：台灣不應被忽略

總統蔡英文今天接見比利時國會友台小組訪問團，她說，需要集結各國力量來面對全球性挑戰；「台灣不應被忽略」，希望比利時支持台灣參與國際組織，發揮更大的力量。

訪賓一行由比利時國會友台小組共同主席泰溫根（Raf Terwingen）率領，前來總統府晉見蔡總統。

蔡總統致詞時表示，比利時聯邦眾議院繼2012年之後，2015年11月再度通過友台決議案，肯定台灣維護區域和平的努力，並支持台灣、歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。她要代表政府與國人由衷感謝友台小組協助推動決議案，並且促成決議案在國會順利通過。

總統指出，近年來，台灣與比利時雙邊經貿及產業合作已有顯著進展，期盼訪賓能鼓勵選區的企業增加對台灣的投資，擴展相關合作領域，以持續深化彼此的交流。

總統說，去年10月，歐盟執委會發布「貿易策略文件」，將台灣列為2015年至2019年間展開雙邊投資談判的對象。總統認為，一旦台灣與歐盟簽訂雙邊投資協定，台比的經貿關係也能受惠，因此，希望訪賓能持續籲請比利時政府，鼓勵歐盟儘早與台灣啟談雙邊投資協定，「為台比兩國的經濟注入活水」。

蔡總統強調，台灣是國際社會的重要成員，有能力，也願意為國際社會做出更多貢獻，不論是在人道救援、疾病防治及反恐合作等各項全球議題上，台灣都希望有更多的參與，並扮演更重要的角色。

由於目前全球正面對恐怖主義的威脅，蔡總統除對比利時布魯塞爾今年3月發生的恐怖攻擊事件再次表達誠摯關切及慰問之意，也表示願與比利時合作，防範及打擊恐怖主義。

總統認為，現今國際社會的相互依存性越來越高，需要集結各國的力量來面對全球性的挑戰。「台灣不應被忽略」，希望比利時支持台灣參與國際組織，發揮更大的力量。1050908

(中央社)