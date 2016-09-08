寶可夢蛋蛋的哀傷 印度男控侵素食主義
日本共同社報導，印度西部古茶拉底省1名男子近日向法院提訴，要求在國內禁玩手機遊戲「精靈寶可夢GO」，理由是內容侵害了多數派印度教徒等人的信仰。
報導說，這名男子宣稱，遊戲中的「精靈蛋」（或稱寶貝球）違背印度教及少數派耆那教尊崇的素食主義。
在人口約13億的印度，據稱約有3、4成的人是素食者，為了避免殺生，除魚肉外，蛋也是禁食品。古茶拉底省（Gujarat）以素食者眾多聞名。
「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go），是讓玩家外出尋找虛擬生物「精靈」的遊戲。印度教寺院及祠堂在遊戲中被用作「蛋」出現的地點。
據印度新聞信託社（PTI）報導，這名男子稱「蛋出現在寺院裡是對印度教和耆那教的褻瀆」。在印度，蛋作為非素食主義者的代表性食材，在寺院尤其避免食用。
有關「精靈寶可夢GO」，馬來西亞的伊斯蘭教法評議機構發表聲明稱，因會助長偶像崇拜，禁止教徒玩該遊戲；伊朗政府也從「治安角度」出發禁止在國內抓寶。1050908
(中央社)
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