黃子佼拚金鐘連莊 吳宗憲爭綜藝主持人

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第51屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，藝人黃子佼以「全球中文音樂榜上榜」爭取連莊綜藝節目主持人獎，藝人吳宗憲帶領女兒吳姍儒同場角逐。

綜藝節目主持人獎入圍者有余天、侯怡君、郭子乾「三星報囍」；吳宗憲、吳姍儒「小明星大跟班」；黃子佼「全球中文音樂榜上榜」；黃韻玲、林俊逸「音樂萬萬歲3」；陶晶瑩、林俊逸、吳怡霈「星光大道」。1050908

(中央社)