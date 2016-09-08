為電競賽行前加油 蔡英文定位標籤稱王

蔡英文總統8日專程來到行前會為參加《英雄聯盟》世界大賽的兩隊加油。（王爵暐攝）

蔡英文總統8日專程來到行前會為參加《英雄聯盟》世界大賽的兩隊加油。（王爵暐攝）

主辦單位特地將蔡英文的定位標籤寫為「王」，突顯電競賽的特色。（王爵暐攝）

2016《英雄聯盟》世界大賽即將在9月30登場，今年台灣將有「閃電狼」及「ahq」兩隊參賽，蔡英文總統8日專程來到行前會為兩隊加油；有別於其他場合，主辦單位特地將蔡英文的定位標籤寫為「王」，突顯電競賽的特色，讓不常出席電競產業活動的蔡英文也覺得十分有趣。

(中時)