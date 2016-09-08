台灣觀光論壇登場 蔡其昌籲落實分源分流
陸客驟減，觀光產哀鴻遍野，「2016台灣觀光論壇」8日在台中登場，立法院副院長蔡其昌籲行政院要將觀光產業分源、分流，「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」；台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌則希望政府速完成觀光發展條例修法，以加強取締非法旅宿業。
「2016台灣觀光論壇」8日在台中清新溫泉飯店舉行，台中市國際觀光發展協會邀集中央交通部觀光局及台中市政府等地方相關部會、中部7縣市各觀光旅遊飯店業者代表等超過兩百人一起就台灣未來的觀光走向展開對談。
這場論壇主持人蔡其昌表示，「台灣觀光論壇」是他長期關心觀光產業的平台，是匯集產、官、學溝通的平台。
他強調，目前整體產業面臨陸客來台人數減縮的問題，行政院協助觀光產業做好「分源、分流」，「雞蛋不應該放在同一個籃子裡」，他也肯定台中市長林佳龍整合中部地區的資源，以清泉崗國際機場作為「中進中出」的門戶的作法，強調，只有分流，相信台灣整體觀光的胃納量還會再增加。
台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌則強調，短期內陸客衰退，也是一種像SARS的災害，政府應有紓困措施，包括觀光業周轉金貨款貨，給予喘息的空間；他也呼籲，在積極面政府應加強取締非法旅宿業的力道，透過修改發展觀光條例有效管理國外訂房網站，以利加速取締非法日租套房與民宿。
(中時)
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