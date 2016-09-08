iPhone7首發有台灣 原因在這
蘋果公司於台北時間8日凌晨一點在舊金山舉行iPhone7發表會，產品專注於相機、防水功能。台灣首度列入首發國家中的消息傳出後，台灣果粉和民眾都相當興奮，而眾多媒體也表示iPhone7將會掀起換機潮。《南華早報》表示，香港和台灣是在美國市場後蘋果第二大市場，全球銷售額達88.5億美元。因此，對一個相當重視品牌忠誠度的手機大廠而言，讓消費者第一時間拿到燒燙燙的新品才是最關鍵的。
《Appleinsider》 特約作者在蘋果宣布在台設直營店後，特別造訪台灣。他表示，蘋果之所以會決定展設直營店，當然是跟這小島對於蘋果產品的熱愛有關。作者表示，iPhone6從上市開始在智慧手機市場的市占率達24.6%，銷售額高達48.9%。作者指出，「台灣的Apple熱根本儼然成為了全民運動。蘋果標誌、蘋果產品或專賣蘋果商品的零售店在台灣隨處可見。」
就在一連串財報不佳的狀況下，蘋果必須想辦法從全球市場中找到一個對其品牌仍有忠誠度和熱度的地方，因此台灣就成了不二人選。且《大西洋》雜誌也表示過，蘋果對消費者品牌忠誠度的重視和行銷，是其仍能在市場上屹立不搖的最大原因之一。這也是為什麼蘋果不願意在中國加入價格戰的原因，因為蘋果了解，唯有維護好應有的高品質和固有消費者，公司才能持續增長。
而iPhone7在台灣的首發只是一個單一和偶發個案，若要判定蘋果對台灣的市場定位，則要看他們在台灣設立展示旗艦店的時間點了。
(中時電子報)
新聞來源：Apple will release new iPhones in Hong Kong and mainland China next week to meet pent-up demand
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