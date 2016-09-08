基本工資漲5％ 最低月薪2萬1009元、時薪133元

勞團赴勞動部要求基本薪資應調漲。（黃世麒攝）

基本工資審議委員會8日在抗議聲中召開，資方7個代表中，僅有商總劉恆元與工業區廠商聯合總會曾寶祥出席，但已超過法定人數，所以會議照常召開。(張鎧乙攝)

工業區廠商聯合總會理事曾寶祥表示，希望透過不同管道、不同形式，還是要來談，對勞資來說可以雙贏。(張鎧乙攝)

勞動部長郭芳煜主持基本工資審議會議，會後拿著共識決議內容，出席記者會說明。（黃世麒攝）

勞動部長郭芳煜主持基本工資審議會議，會後拿著共識決議內容，出席記者會說明。（黃世麒攝）

勞動部長郭芳煜強調，基本工資審議是勞資雙方互相尊重的結果。（黃世麒攝）

(16:37增三圖)勞動部8日召開「基本工資審議會議」，邀集勞、資、學、政四方委員共同討論，原本說好集體缺席的資方團體釋出善意，包括全國商業總會副秘書長劉恆元、工業區廠商聯合總會理事曾寶祥2名代表出席。經過5個小時的會議，委員們達成協議，自106年1月1日起，每月基本工資由20008元調整至21009元，調升1001元，調幅5％；每小時基本工資分二階段調整，第一階段自105年10月1日起調為126元，第二階段自106年1月1日起調整至133元，總計調升13元，總調幅10%。全案將由勞動部陳報行政院核定。

雖然有5個資方代表缺席，基本工資審議委員會總計有15人出席，達法定人數後正常召開。據了解，先前勞動部長郭芳煜允諾因為法定工時從雙週84小時調整到單週40小時，導致時薪公式改變，基本時薪部分，10月先由120元調升至126元，未來將一併調升至133元，仍需提報行政院決定。

勞動部表示，上述基本工資調升將自明（2017）年1月1日起適用。這次基本工資月薪及時薪調升，預期將有125萬本國勞工及37萬名外勞，以及39萬部分工時勞工受惠。

(中時)