全教總退出年改會 府方表遺憾：盼後續能參與

全國教師工會總聯合會昨日（7日）召開記者會，宣布退出總統府國家年金改革委員會，不再派員出席相關會議。總統府發言人黃重諺下午表示，對於全教總的退出，府方感到非常遺憾；府方認為，每一種不同的聲音都應該被尊重，並且傾聽，「而不是放言攻擊」。

黃重諺指出，全教總長久以來支持年金改革，並且負責的提出改革版本，對於這樣的團體的退出，府方感到非常遺憾；希望後續關於年金改革的討論，全教總仍然能夠參與。

黃重諺強調，年金改革的目標，就是希望改革後的年金制度能夠確保每一位國人都能有擁有安心而有品質的退休生活，也讓國家有限的資源能夠公平的照顧到每一個人。

黃重諺重申，成功的年金改革需要協商和共識，過程中每一種不同的聲音都應該被尊重，並且傾聽，而不是放言攻擊，這是民主社會最基本的態度。

(旺報)