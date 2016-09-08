被選定設置豬屎尿處理場 宜蘭壯圍居民抗議

宜蘭縣環保局長陳登欽(右)持擴音器發言時，遭抗議民代阻饒，雙方差點爆發肢體衝突，幸好警方及時介入。（簡榮輝攝）

宜蘭縣環保局長陳登欽持擴音器發言時，遭抗議民代阻饒，雙方差點爆發肢體衝突，幸好警方及時介入。（簡榮輝攝）

宜蘭一輛水肥車在警方保護下，駛入壯圍鄉汙水處理廠大門。（簡榮輝攝）

宜蘭縣環保局為了有效處理縣內每日1700公噸的有機廢棄物，預定在壯圍鄉水資源回收處理中心旁空地再設置一處小型處理廠作為示範點，今(8日)進行公聽說明會。居民聞訊在門口拉白布條表達嚴拒之意。環保局表示，會再持續與居民溝通。

近百鄉民齊聚壯圍鄉水資源回收處理中心(汙水處理廠)大門口，有人高舉白布條，也有人準備擴音器，以高分貝音量痛斥環保局要將豬糞尿集中到壯圍處理，大夥人擔憂未來的發酵臭味影響生活品質，抗議民眾甚至一度與環保局長發生短暫拉扯，幸好警方及時介入。

縣議員陳福山指出，冬山河花了好幾億元去建設，讓冬山鄉、五結鄉享受宜人河岸風光與觀光人潮，反觀壯圍鄉卻只在宜蘭河、蘭陽溪匯流處蓋了汙水廠，未見其他建設，明顯差別待遇，壯圍鄉民拒絕當二等國民。

壯圍鄉民代表會主席詹旺彬認為，鄉內的縣管道路已多年沒拓寬改善，如今更要將嫌惡設施設到壯圍，每天上百輛水肥車穿梭鄉內，影響交通事小，豬糞尿滲漏滴到路面與處理場周圍的惡臭，這才引爆民怨，假若縣府一意孤行，壯圍居民不排除封路長期抗爭。

環保局長陳登欽解釋，豬糞尿、河面撈起的布袋蓮都屬有機廢棄物，過去「曝氧發酵」的確有臭味逸散問題。如今即將採用密閉式的「厭氧發酵」可收集發酵過程產生的沼氣瓦斯，供作發電用，發酵後殘餘物也可做為有機肥料，過程不會有臭味。

陳登欽說，宜蘭縣每天產出1700公噸有機廢棄物，預定在壯圍的小型示範處理廠每日約可處理200公噸，假若成效不錯，還會在其他鄉鎮設置，不可能全集中壯圍，居民誤會了，環保局會持續與地方溝通。

(中時)