日股收低 任天堂沾蘋果光逆勢勁揚

我要評比

東京股市今天收跌，隨著日本公布疲軟的成長數據，投資人不禁臆測日本央行加碼刺激措施機率。

電玩大廠任天堂（Nintendo）股價，則因「超級瑪利歐」（Super Mario）遊戲和蘋果公司（Apple）合作的正面消息而逆勢上揚。

日經指數收盤下跌0.32%，或53.67點，報16958.77點。東證指數收盤挫0.27%，或3.58點，來到1345.95點。

任天堂收盤大漲3.26日圓，漲幅達13.20%，來到27955日圓。（譯者：中央社劉淑琴）1050908

(中央社)