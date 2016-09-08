金鐘51 吳慷仁邱澤王傳一爭帝

我要評比

第51屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，演員吳慷仁兩度角逐金鐘視帝，演員王傳一、邱澤、傅孟柏、單承矩都是首次入圍爭帝。

戲劇節目男主角獎入圍者有王傳一「失去你的那一天」、吳慷仁「一把青」、邱澤「必娶女人」、傅孟柏「一代新兵之八極少年」、單承矩「客家電視電影院－落日」。1050908

(中央社)