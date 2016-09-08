亞美尼亞案 陸方強押台人5天後才通報
廣東省公安廳今天公布，廣州警方2日將涉及亞美尼亞跨境詐騙案的51名大陸民眾與78名台灣民眾從亞美尼亞押到廣州。但陸方直至7日下午2時許，才透過兩岸共打平台向刑事局通報。
據中新社報導，這起兩岸跨境電信網路詐騙案涉及中國大陸10多個省區市，是中國大陸從國外押解台灣籍電信網路詐騙犯罪嫌疑人數最多的案件。大陸更出動了300名警力。
報導說，這129名嫌犯已全部依法實行刑事拘留，羈押在廣州市看守所內。大陸有關方面已將案件相關情況透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議平台向台灣相關機關作了初步通報。
根據了解，陸方是在7日下午2時許才通報內政部警政署刑事警察局。
一名刑事局高階警官私下表示，以往大陸公安偵辦兩岸跨境詐騙案，在收網逮人前，會先向台灣警方通報可能涉案的台籍民眾名單，並提供具體事證，讓警方駐外聯絡官可以早一步作準備。
然而，陸方近期偵辦兩岸跨境電信詐騙案，並未依照先前合作默契。肯亞法院在8月5日甚至突襲審理5名涉兩岸跨境電信詐騙的台籍嫌犯，並將人送往中國大陸，中華民國駐南非外交人員全力阻止未果。1050908
(中央社)
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