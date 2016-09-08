南海仲裁案裁決結果 歐巴馬：具約束力

我要評比

美國總統歐巴馬今天警告，常設仲裁法院已裁定中國大陸在南海的全面性主張沒有法律基礎，且這項裁決是「有約束力」的。

歐巴馬在寮國峰會上告訴亞洲各國領袖：「7月的里程碑仲裁具有約束力，有助於劃清區域海事權。」

這番評論必會引發北京方面不滿。大陸採取日益強勢立場聲索這個重要戰略航道的主權。

歐巴馬呼籲大陸遵守法治，勿採取恐引發緊張的片面措施。

大陸則反控美國干預，利用這個裁決煽動對立。

歐巴馬說，「我明白這（裁決）升高緊張。」「但我也期盼討論如何有效一同前進，緩減緊張，推動外交和穩定。」（譯者：中央社蔡佳敏）1050908

(中央社)