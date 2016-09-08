印尼總統特使：佐科威相當重視台灣

印尼總統佐科威對台特使翁俊民日前訪問台灣，翁俊民今天接受中央社專訪表示，佐科威相當重視台灣，台印尼互補性高，應該要加強合作。

翁俊民上午接受中央社專訪表示，他訪台期間拜會中華民國總統蔡英文，雙方就醫療、農業及造船等領域的合作交換意見。

他也呼籲，台灣方面，政府及國營企業要當火車頭帶動南向，民間企業才會跟進前進印尼。

談到對蔡總統的印象，翁俊民說，他感覺蔡總統很樸實、很謙虛、沒有官僚作風，講話中肯不虛華，能切中重點，跟佐科威很像。他說，台灣民眾應該支持蔡總統，相信她，給她時間來處理一個個的問題。

翁俊民強調，台灣和印尼是互補的，印尼和台灣的貿易互動遠比印尼和中國大陸的貿易更早。他說，台灣工資高，印尼有龐大的勞力市場，台灣和印尼合作是合理的事。

此外，他透露，佐科威相當重視台灣。佐科威曾對他說，願意親自接見每一位來印尼的台灣投資者，「每一位，他都願意接見」。

對於有心前來印尼投資的台灣企業，翁俊民表示，佐科威已經大幅縮減外資申請投資許可的時程，但光這樣還不夠，找到「對的夥伴」相當重要。

他打算和台灣相關單位合作，在印尼成立一個「台灣櫃檯」（Taiwan Desk），專門處理投資印尼的台灣企業遇到狀況時提供協助，幫助台商解決糾紛和問題。

在教育合作方面，中華民國教育部規劃提供獎學金，鼓勵年輕學生前往東協國家留學。對此，翁俊民說，「這是好事，證明台灣看重印尼」。

他補充說明，他先前已和台灣官員談過，他願意提供新台幣1億元，訓練台灣年輕人，並推動台、印尼年輕人交流。

談到對台灣的印象，翁俊民說，他年輕時就在台灣做食品生意，對台灣很熟悉，也對台灣有感情。

在提升台灣與印尼旅遊觀光合作方面，翁俊民稱讚台灣有很多好地方，花蓮海岸線、金門、墾丁、宜蘭都很漂亮，台灣小吃則是他的最愛。

不過，他更希望台灣民眾來印尼觀光，像是四王群島（Raja Ampat）、萬鴉老（Manado）、梭羅市（Solo）、巴蘭班南（Prambanan）都是很值得台灣民眾一遊的地方。1050908

(中央社)