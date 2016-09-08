外勞意圖越獄未回報 移民署2官員被起訴
移民署宜蘭收容所去年8月初發生4名收容人越獄，3天後又有2收容人企圖越獄未遂。所方擔憂接連發生逃脫恐影響仕途，未通報上級，反而加速遣送2逃脫未遂的收容人出國，檢調接獲密報，林姓前所長、朱姓分隊長因此被起訴。
宜蘭收容所去年8月2日凌晨4時許，發生4名越南籍收容人利用曬衣鍊頭與水龍頭柄，撬開2樓寢室鐵窗攀爬至1樓，再由房舍外部攀爬廚房鐵窗上2樓，翻越6米高牆脫逃，過程僅花15分鐘。移民署事後逮回3人。
所方值勤人員於8月5日深夜，從監視畫面又發現另區的阮姓、黃姓越南籍收容人利用鐵製伸縮勾破壞鐵窗，企圖越獄。值勤科員及時前往制伏，並向朱姓分隊長、林姓前所長(現已調職)通報。
不過，由於3天內發生2起收容人逃逸事件，可能是擔憂影響仕途，林姓前所長與朱姓分隊長僅將逃逸未遂事件記載於收容管理值勤交接紀錄表、要求所內加強注意，卻未填寫「移民署重大事故通報單」，而且也加速辦理阮、黃2人驅逐出境手續，讓2人於2周後陸續離境。
檢調事後接獲密報，發現阮、黃2收容人因此免受逃逸行為的刑事追訴權，阮姓收容人更逃過行政罰鍰9380元，還免費獲得8200元的返國機票。
林姓前所長辯稱，阮、黃2人未達脫逃未遂程度，因此僅處分獨居、上銬。朱姓分隊長聲稱，事發經過都有以書面、口頭向所長報告，自己無權限決定移送與否。
宜蘭地檢署日前偵結，將林、朱2官員依《貪汙治罪條例》提起公訴。
(中時)
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