借屋洗衣卻伸狼爪 宜蘭惡男被判刑

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宜蘭陳姓男子去年8月晚間於公園認識傻妹(化名)，得知傻妹衣物多天未洗，假好心借住處讓她洗滌衣物，再以天色已晚為由，邀傻妹留宿。半夜陳男摸上床求歡，傻妹拒絕慘遭痛毆，最後被性侵得逞。傻妹受辱後報警，宜蘭地方法院日前判處陳男有期徒刑3年6個月。

判決書指出，傻妹在羅東中山公園結識陳姓男子，因為吐露自己多天未洗澡、身上衣服也沒洗，陳男假意邀約到住處供其洗滌衣物與洗澡，未有警覺的傻妹因此誤闖狼窩。傻妹洗完後，陳男再以「天色已晚」挽留夜宿。

傻妹不察陳男包藏禍心，也大方地留宿陳男住處。凌晨2時許，陳男狼性大發，先摸上床撫摸傻妹，試探性求歡，卻被傻妹拒絕。性慾高張的陳男眼見溫柔攻勢未見效，立刻翻臉，猛對傻妹掄拳、甩巴掌，再拉扯其頭髮拖至隔壁房間，強行脫去衣褲。

遭暴力對待的傻妹，儘管極力反抗，仍不敵陳男霸王硬上弓，過程還被要求模仿A片劇情般的凌虐橋段，稍有不從，就又被呼巴掌、掐脖子，陳男極盡所能地羞辱傻妹，直至完事。

傻妹不甘受辱，事後向警方泣訴案發經過，警方安排其到醫院驗傷，陳男到案坦承犯行。宜蘭地方法院日前審結，陳男因強制性交罪，處以有期徒刑3年6個月。

(中時)