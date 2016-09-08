912上街頭 總統府：觀光問題觀光解決

觀光產業業者9月12日即將走上街頭。總統府發言人黃重諺下午表示，觀光是民間正常並且有意義的交往，不應該受到政治的干擾，這才是問題的本質；「觀光的問題，應該從觀光來解決。」

黃重諺強調，政府對於發展觀光的態度很清楚，正如同過去幾個月來，來自世界各國的觀光客持續增加，府方也非常歡迎包括陸客在內所有的朋友到台灣旅行。

黃重諺說，政府的責任是全力打造、提升優質的觀光環境，持續投入各項有利政策，協助業者升級轉型，強化競爭力，讓所有的觀光產業可以永續發展。

(旺報)