陳菊：民眾洽辦公務不必也不能送禮
105年中秋節將屆，高雄市長陳菊特別感謝所有市民對於市政工作推動的支持與鼓勵，使各項市政建設得以順利進行，共同朝向「幸福大高雄」的目標邁進。她趁此中秋佳節之際，向全體市民賀節，祝福大家身體健康、萬事如意。
陳菊說，清廉透明一向是施政的核心價值，民眾洽辦公務，不必也不能送禮，要建構「乾淨政府、誠信社會」的幸福大高雄，亟需全體市民共同的配合與支持，市府員工應恪遵「高雄市政府員工廉政倫理規範」相關規定，籲請民眾及工商業者於洽辦公務時，切勿向市府公務員「關說」、「送禮」、「邀宴」，而民眾如遇有市府暨所屬機關學校員工索求或邀約飲宴，請立即向市政府政風處舉發，免費廉政檢舉電話0800-025-025，電子郵件eth@kcg.gov.tw，俾共同維持市府的廉潔風氣。
(中時)
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