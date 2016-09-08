中橫斷魂遊 落石砸下造成夫妻一死一傷

中橫又傳落石砸死人意外！中橫公路台8線131.1公里處，7日晚間一輛雙載重機行經台八線慈恩路段南投往花蓮方向，不幸遭到落石擊砸中， 2人隨即送到花蓮慈濟醫院急救，47歲陳姓男子因傷重不治，黃姓妻子目前則在醫院急救中，警方尚再釐清意外發生經過。

(中時)