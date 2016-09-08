廣達文教基金會德國《實境探索任務》 透過藝術探索世界

廣達《實境探索任務》於駐德台北辦事處柏林熊前全體合影。(時藝多媒體提供)

廣達文教基金會主辦的「廣達游藝獎」已邁入第七年，每屆吸引上千名中小學師生同台較勁藝術創意，在激烈的競爭下，一共遴選6位導覽達人首獎、5位創意教學首獎教師團隊及3位行政推手獎師長共14人，由基金會全額贊助至德國進行九天海外《實境探索任務》，透過參訪各大博物館、藝術品，拓展師生的國際視野，全團已於日前返國，將於10月22日進行成果任務發表與分享。

此次德國《實境探索任務》，希望帶領得獎師生們透過藝術探索世界，參觀德國世界著名的博物館及美術館。行前還特別安排國際禮儀訓練，針對參訪博物館、音樂廳、西式用餐進行完整性的禮儀說明，並藉著出國的機會讓大家實際體驗。為讓得獎師生更深入了解德國藝術與文化，全團成員行前進行任務與分組，共有包浩斯設計博物館、貝爾加蒙博物館、歷代大師畫廊、慕尼黑德意志博物館四組，每組收集指定的博物館、美術館景點資料，並在參觀前向全體成員報告，讓參訪過程融入更多學習元素。這次行程中也拜訪駐德國台北代表處，導覽達人首獎劉昶佑與陳姿君並於拜訪過程中為陳華玉大使即席導覽，讓大使讚不絕口，另外，師生們在德國時，也透過臉書紀錄並分享行程點滴。

基金會執行長徐繪珈表示：「廣達《游於藝》計畫為師生搭起連結古今中外文化的橋樑，透過海外《實境探索任務》獎勵設計，實地體驗西方文化藝術，提升師生美感素養與國際視野，增長藝文學識經驗，促成自我探索成長與創新思維。」

(中時電子報)