金鐘51　楊謹華連俞涵一把青爭視后

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第51屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，演員楊謹華以「一把青」3度角逐金鐘視后，迎戰同劇演員連俞涵。另外還有兩度入圍的林嘉俐、李千娜，及首次爭后的柯佳嬿。

戲劇節目女主角獎入圍者有李千娜「失去你的那一天」、林嘉俐「吉姊當家」、柯佳嬿「必娶女人」、連俞涵「一把青」、楊謹華「一把青」。1050908

(中央社)