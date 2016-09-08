印尼總統對台特使：新南向是正確道路
印尼總統佐科威對台特使翁俊民接受中央社專訪表示，台灣的「新南向政策」是正確道路，台灣與印尼未來可在海洋領域、製造業、高科技及觀光等領域上加強合作。
翁俊民日前率團訪台，會見約80名台灣企業家。他說，印尼希望邀請台灣企業家投資印尼的領域大致可分為6個部分。
第1個部分是海洋領域，包括漁業產品加工、養殖業等高附加價值產業，台灣在這一方面技術先進。第2個部分是金融產業，除了國泰銀行是印尼國信銀行股東外，最近還有兩家台灣的銀行想要進軍印尼。
第3部分是製造業轉移基地，印尼希望台灣把一些工廠、特別是勞力密集產業的工廠轉移到印尼。印尼每年有280萬新勞動力投入市場，需要新的工廠來提供就業機會。
第4部分是希望加強台灣與印尼醫療合作，台灣的健保是印尼需要學習的地方。第5部分是高科技產業合作，台灣科技業技術轉移印尼。第6部分是增加觀光旅遊合作，希望更多台灣遊客造訪印尼。
對於台灣力推的「新南向政策」，翁俊民認為，「新南向政策」對台灣而言是正確的道路。
他強調，台灣和印尼是互補的，印尼和台灣的貿易互動遠比印尼和中國大陸的貿易更早。他說，台灣工資高，印尼有龐大的勞力市場，台灣和印尼合作是合理的事。
他說，上世紀60、70年代，台灣國際貿易強，特別是民間企業，當年印尼造紙業、木材業加工的機器都是從台灣進口的。
在造船業部分，翁俊民表示，印尼擁有許多島嶼，島跟島之間需要聯繫、交通。造船業做為基礎建設的一環，他認為印尼在這方面要與台灣合作。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。