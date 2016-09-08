印尼總統對台特使：新南向是正確道路

印尼總統佐科威對台特使翁俊民接受中央社專訪表示，台灣的「新南向政策」是正確道路，台灣與印尼未來可在海洋領域、製造業、高科技及觀光等領域上加強合作。

翁俊民日前率團訪台，會見約80名台灣企業家。他說，印尼希望邀請台灣企業家投資印尼的領域大致可分為6個部分。

第1個部分是海洋領域，包括漁業產品加工、養殖業等高附加價值產業，台灣在這一方面技術先進。第2個部分是金融產業，除了國泰銀行是印尼國信銀行股東外，最近還有兩家台灣的銀行想要進軍印尼。

第3部分是製造業轉移基地，印尼希望台灣把一些工廠、特別是勞力密集產業的工廠轉移到印尼。印尼每年有280萬新勞動力投入市場，需要新的工廠來提供就業機會。

第4部分是希望加強台灣與印尼醫療合作，台灣的健保是印尼需要學習的地方。第5部分是高科技產業合作，台灣科技業技術轉移印尼。第6部分是增加觀光旅遊合作，希望更多台灣遊客造訪印尼。

對於台灣力推的「新南向政策」，翁俊民認為，「新南向政策」對台灣而言是正確的道路。

他強調，台灣和印尼是互補的，印尼和台灣的貿易互動遠比印尼和中國大陸的貿易更早。他說，台灣工資高，印尼有龐大的勞力市場，台灣和印尼合作是合理的事。

他說，上世紀60、70年代，台灣國際貿易強，特別是民間企業，當年印尼造紙業、木材業加工的機器都是從台灣進口的。

在造船業部分，翁俊民表示，印尼擁有許多島嶼，島跟島之間需要聯繫、交通。造船業做為基礎建設的一環，他認為印尼在這方面要與台灣合作。1050908

(中央社)