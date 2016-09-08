中興電變私產 黨產會：若有必要約劉泰英
關於立委指中興電工從黨產變私產，不當黨產處理委員會主委顧立雄今天表示，歡迎提供確切事證供先期調查，但目前無法說是否要約談前國民黨大掌櫃劉泰英，若有必要會去約詢。
媒體報導，民進黨立委林俊憲今召開記者會，踢爆中興電工董事長江義福當年用兩家公司轉投資方式，以疑似五鬼搬運手法將黨產變成私產，呼籲不當黨產處理委員會應將此追討回來，前國民黨大掌櫃劉泰英的兒子劉昭毅也特地出面作證，指江是劉泰英派去的。
顧立雄中午舉行不當黨產委員會記者會，會後媒體詢問有關中興電工不當黨產轉成私產要如何處理？以及是否會約詢劉泰英？
顧立雄表示，黨營事業是附隨組織一部分，附隨組織需要先調查列入清冊後再逐一進行公聽程序認定，林俊憲提到中興電工涉及事項，看到新聞好像認定有某某人如何挪用另外成立投資公司再去回買中興電工股份，「在此歡迎林俊憲立委或其它人提供確切事證供我們先期調查」。
他進一步表示，附隨組織認定有兩種情況，一是現在仍是附隨組織；第二是曾經是附隨組織，但未以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制，所以中興電工是否是黨營事業？或曾經是國民黨黨營事業而現在還是不是國民黨實質控制的黨營事業，這都要進行調查，若有必要會召開公開程序加以認定。
至於會不會約談劉泰英？顧立雄則說，現在沒有辦法去說要約詢或不約詢誰，黨產會確實有行政調查權可以去請教一些人給予意見，「若有必要是會去進行約詢動作」。1050908
(中央社)
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