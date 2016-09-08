北部輔具送屏東 提供原鄉離島租借
看見屏東輔具資源不足，也讓愛心能夠加值最大化，台北第一基金會不畏400公里的長途，將25床二手居家用照顧床送往國境之南，媒合25戶家庭，讓身障及失能長者提升生活品質及尊嚴，獲悉消息的屏縣副縣長吳麗雪今日特地前往輔具資源中心，向捐贈者鞠躬表示感謝。
吳麗雪指出，屏縣人口老化比例高於全國平均值2％，使得縣內輔具需求持續上升，以一床需要2萬多元的高單價電動居家照顧床為例，從102年261件申請到104年已增至425件，增加60％以上。
承辦屏東輔具資源中心的畢嘉士基金會執行長周文珍補充表示，政府雖有輔具補助，但貧窮邊緣戶仍無力負擔自費額，若採租借，則因居住偏遠載運不易及輔具租借供不應求；以今年中心受理281件電動床申請量，完成補助或媒合件數僅有186件，等於3位申請者就有1人在等待。
第一基金會所捐25床照顧床，確實解決縣內燃眉之急，為妥善分配資源，也提供偏鄉長輩及身障者便利服務，縣府同時啟動「長照據點輔具服務」，連結原鄉及離島9處長期照顧據點，提供輔具租借及回收、簡易維修等服務，讓好不容易送來的愛心，能分配給每位需要的人。
吳麗雪同時呼籲民眾，除就近到長照據點尋求輔具協助及諮詢，當家中有閒置不用的輔具也能順手捐出，不僅環保、幫助弱勢，最重要是讓資源有效再被利用。
(中時)
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