金鐘51入圍揭曉 邱澤搶雙視帝！

第51屆金鐘獎入圍名單公布，邱澤入圍雙料視帝。（圖／本報系資料照)

第51屆金鐘獎頒獎典禮於10月8號在國父紀念館舉行，今(8日)公布入圍名單，角逐視帝包括王傳一、吳慷仁、邱澤、傅孟柏和單承炬，直得一提的是，邱澤入圍雙料視帝迷你劇集電視電影男主角獎、戲劇節目男主角獎，實力備受肯定。

本屆入圍戲劇節目男主角獎中，有不少年輕演員，包括邱澤的《必娶女人》、吳慷仁的《一把青》、王傳一《失去你的那一天》，另外還有傳孟柏的《一代新兵 八極少年》，以及單承矩《客家電視電影院-落日》。

而迷你劇集電視電影男主角獎則不少硬底子演員，邱澤的《滾石愛情故事-最後一次溫柔》、李天柱的《再見女兒》、張少懷的《奉子不成婚》、張書偉的《黑盒子》和鄭人碩的《川流之島》。

另外，連俞涵也因《一把青》入圍雙大獎，包含戲劇節目女主角獎和戲劇節目新進演員獎，鄭人碩入圍戲劇節目男配角獎和迷你劇集電視電影男主角獎，替這屆金鐘添加不少話題。

(中時電子報)