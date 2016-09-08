MLB》季後賽若無望 馬林魚王牌就關機

費南德茲投球局數已達160.1局。（美聯社資料照）

隨著例行賽進入最後1個月，馬林魚王牌投手費南德茲的投球局數也逼近季前設定的180局上限，達到160.1局。費南德茲將在台灣時間周六先發對決道奇賽揚獎左投柯蕭，馬林魚教頭麥汀利表示，一旦馬林魚無緣季後賽，小費本季就不再上場。

費南德茲本季已先發26場，被問到如果馬林魚被淘汰了，小費是否就不再出賽，麥帥說：「絕對是的，我們會視戰況而定，也一直注意他的投球局數。」

費南德茲本季戰績13勝8敗、自責分率3.03，為了兼顧他的局數限制與球隊戰績，馬林魚曾在8月跳過小費1次先發，希望一旦打入季後賽，還可以讓小費登板投球。現在就看球隊戰績，馬林魚在國聯外卡落後第2名已達5場勝差。

(中時電子報)