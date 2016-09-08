歐商傢飾品牌竹北插旗 新竹買傢俱便利

知名歐商傢飾全台第一家訂購取貨中心，今天在竹北開幕，未來新竹地區的民眾若想購買該品牌傢俱用品，免再跨縣市購買，讓不少忠實顧客直呼「太方便」、「太棒了」。

歐商傢飾IKEA宜家家居目前於新莊、桃園、敦化、台中、高雄等地設有五間分店，近日在竹北設立的訂購取貨中心，為該品牌第一家在台灣成立的訂購取貨中心，總共一層樓，佔地約300坪。

IKEA竹北訂購取貨中心今天開幕，該公司集團董事凌思卓與縣長邱鏡淳，以互換繫著客家花布的木馬方式，完成慶賀儀式。

邱鏡淳表示，IKEA在全世界有43國349處門市，是許多人的傢飾選擇，此次進駐竹北，顯示縣府在招商引資方面又邁進一步，他同時歡迎國內外廠商，到新竹縣生根投資發展。

邱鏡淳也說，在縣政府協助下，IKEA竹北訂購取貨中心在2個月的時間內，從無到有，取得使用執照並正式營運，他祝福該中心，竹北門市拓點業績長紅。

業者表示，IKEA台灣總經理艾卓思（Adrian Worth）有鑑於新竹地區的消費者對於居家佈置有很高的需求，且絕大部份的新竹消費者都會到 IKEA 桃園店購買產品甚至成為卡友，為了便利新竹地區的消費者，才特別在新竹開了全台第一間 IKEA 訂購取貨中心。

業者指出，竹北訂購取貨中心現場，是以客廳、廚房餐廳和臥室為主要展示空間，除了可以現場實際體驗部分的居家展示空間之外，最主要可以透過網路選貨、現場下訂的方式，更可以在這裡免費取貨，享受更便捷的購物方式。

剛在竹北買屋成家的鍾先生就說，要準備搬家前，為了居家佈置，每個週末都會開車到IKEA桃園店逛逛、選購需要的商品，家中超過一半都是該品牌的傢俱，未來不必再花時間、車資跑到外縣市選購，開心直呼「真的變得超方便」。

今開幕儀式，行政院招商中心執行長何怡明、國發處副處長陳偉志、工策會副總幹事黃莉翔等一行人，皆應邀前往致賀，現場也邀請到內灣十鼓團隊進行開幕演出。1050908

(中央社)