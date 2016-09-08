陸製航空母艦 傳艦島縮小騰甲板空間

中國大陸首艘自製航空母艦已進入艦島吊裝階段。大陸軍事專家曹衛東指出，這艘航空母艦的艦島面積比遼寧號略為縮小，可騰出更多甲板空間給艦載機。

中共人民網報導，近期曝光的網路圖片顯示，大陸正在建造的首艘自製航空母艦正在吊裝艦島，意味甲板以下的大型設備安裝工作基本結束，離下水時間點又近了一步。

現代航空母艦基本上將艦橋、煙囪等集中在飛行甲板的一側，像是一個小島，因此稱作艦島。若與大陸首艘航空母艦遼寧號相比，這艘大陸自製航空母艦的艦島變小了。

曹衛東接受中國中央電視台節目「今日亞洲」採訪時說，新航空母艦的艦島縮小，可騰出更多甲板空間為艦載機服務。其次，這艘航空母艦配備的新型雷達性能很可能優於遼寧號。

央視報導指出，相較於購自俄羅斯的遼寧號，在建的陸製航空母艦形成戰鬥力的周期會更短，很可能配備最先進的艦載武器和電子設備。

曹衛東表示，從目前進展來看，大陸自製航空母艦的建造速度很快，甲板鋪好後，上層建築開始逐層加裝；隱身性及通訊設備性能有進步，雷達探測距離、捕捉目標能力等方面更勝遼寧號。1050908

(中央社)