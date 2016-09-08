小港高中學生活動中心新建工程動土
高雄市小港地區居民引領企盼24年的大型活動室內場所，8日終於在小港高中動土新建，這座多功能綜合活動場地不但是學生活動中心，未來也可供社區民眾舉辦大型活動。
教育局副局長王進焱與議員陳信瑜、林宛蓉、立委林岱樺等人，一起舉行上香祈福儀式後啟鏟動土。
王進焱致詞期勉小港高中學生活動中心完工啟用後，除提供學校師生展演活動場所，增進學生多元創發、適性揚才發展外，也能提供鄰近國中小與社區民眾辦理各項活動使用，全面提升作為師生與社區藝文、運動、展演的優質場所。
校長陳建民表示，小港高中近年各項成績表現優異，高雄市中等學校運動會、高中籃球聯賽、空手道國際賽代表隊選拔等均屢獲佳績；歷年繁星、個人申請與指考等升學績效均創佳績，更在今年創下2位高三同學在學測前，藉由「特殊選才」進入國立大學就讀，創下學校升學新紀錄，學生活動中心的新建，對學子創意多元能力的培養將有更大的助益發展。
學生活動中心新建工程總經費為7850萬元，建築面積約2778平方公尺，總樓地板面積約2180平方公尺，包括展演舞台、可容納1200座位觀眾席，兼具藝文展演及室內運動的多功能綜合活動場地。
中心接近小港高中後門的立群路，離捷運出口只有2分鐘，交通便利。屋頂圓弧造型展現豐富的律動，利用水波造型曲線及線條分割構築而成別具山形特色，具有高雄海洋都市意象。
(中時)
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