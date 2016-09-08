毒蟲專挑檳榔攤搶錢　躲醫院仍遭警逮

新北市43歲吳姓男子因缺錢買毒，到泰山區楓江路檳榔攤搶錢。（陳心瑜翻攝）

新北市43歲吳姓男子因缺錢買毒，本月4日到泰山區楓江路檳榔攤假意購買啤酒，趁檳榔攤店員轉身，拿走抽屜內的1萬餘元現金，店員發現後奮力阻擋，但仍遭體型高大的吳嫌得手。警方獲報後，找到躲在樂生醫院假意照顧生病友人的吳男，吳嫌經一陣拉扯才就範。警方訊後依搶奪、毒品等罪嫌將吳嫌移送法辦。

警方調查，吳嫌專挑檳榔攤下手，已用同樣手法犯案至少五次，吳嫌凌晨偷機車後，再騎車前往只有一人看顧的檳榔攤行搶，得手後再將車停回原位。

警方獲報調閱監視器過濾，前往樂生醫院逮人，吳男一度拒捕，經一陣扭打，造成員警手腕扭傷，警訊後將吳嫌依搶奪、毒品罪移送法辦。

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(中時)