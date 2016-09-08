恐怖情人砍按摩女40多刀致死 判無期徒刑
47歲男子黃建智愛上陳姓按摩女，但屢遭對方發「好人卡」，又不接他電話，黃男因此由愛深恨，去年12月2日下午，黃持藍波到到被害女子工作的按摩店，一進門就從腰際拿出刀猛刺，被害人倒下後還不肯罷手，跪在地上連續朝胸口、背部刺40多刀，被害人當場死亡。
士林地院審結，認為黃手段兇殘，犯後還企圖以幻聽等精神症狀減刑，已經對社會治安造成不良影響，判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。
(中時)
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