金鐘入圍不見《1989一念間》 粉絲震驚
第51屆金鐘獎入圍名單今(8日)公布，由去年金鐘影帝藍正龍和女配角獎得主許瑋甯揭曉，綜藝節目主持人獎競爭激烈，有余天、黃子佼、陶晶瑩、吳宗憲與吳珊儒父女檔爭獎。在戲劇節目中，《一把青》總共入圍13項，是本屆大贏家，不過入圍名單中卻不見日前超夯的《1989一念間》，引發熱議。
呼聲高的《一把青》由吳慷仁入圍男主角獎，楊謹華、連俞涵共同角逐女主角獎，天心爭女配角獎，但入圍名單中卻沒有時代穿越劇《1989一念間》，劇中豆花妹演技爆發，扮老、性侵戲獲讚，這部戲也讓張立昂與邵雨薇成為螢幕情侶。
該官方粉絲專頁昨(7日)在臉書發文「無論有沒有入圍，『1989一念間』在我們心中已經得獎了」。不料入圍名單中卻不見《1989》，粉絲留言直呼可惜「真的完全沒入圍任何一項嗎」掀起觀眾討論。
(中時電子報)
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