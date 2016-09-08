金鐘入圍不見《1989一念間》 粉絲震驚

金鐘入圍揭曉不見穿越劇《1989一念間》，引發粉絲熱議。（圖／取材自1989一念間臉書）

第51屆金鐘獎入圍名單今(8日)公布，由去年金鐘影帝藍正龍和女配角獎得主許瑋甯揭曉，綜藝節目主持人獎競爭激烈，有余天、黃子佼、陶晶瑩、吳宗憲與吳珊儒父女檔爭獎。在戲劇節目中，《一把青》總共入圍13項，是本屆大贏家，不過入圍名單中卻不見日前超夯的《1989一念間》，引發熱議。

呼聲高的《一把青》由吳慷仁入圍男主角獎，楊謹華、連俞涵共同角逐女主角獎，天心爭女配角獎，但入圍名單中卻沒有時代穿越劇《1989一念間》，劇中豆花妹演技爆發，扮老、性侵戲獲讚，這部戲也讓張立昂與邵雨薇成為螢幕情侶。

該官方粉絲專頁昨(7日)在臉書發文「無論有沒有入圍，『1989一念間』在我們心中已經得獎了」。不料入圍名單中卻不見《1989》，粉絲留言直呼可惜「真的完全沒入圍任何一項嗎」掀起觀眾討論。

(中時電子報)