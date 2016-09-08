府：訂最低工資法 總統大選的主張

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總統府發言人黃重諺今天說，總統蔡英文在大選的時候就主張應訂定「最低工資法」，保障勞工及其家庭的最低生活水準；目前相關的方案，行政部門也正在研議。

黃重諺指出，為改善受低薪化影響的勞工生活，總統在大選的時候就主張應訂定「最低工資法」，保障勞工及其家庭的最低生活水準，同時研議立法改變目前基本工資審議程序，包括提高審議的議決位階，並將最低生活所需參考的社經指標入法，讓制度更為健全，穩定明確的調整最低工資，撐住勞工及其家庭經濟生活。

他說，目前相關的方案，行政部門也正在研議。1050908

(中央社)