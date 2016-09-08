北市府抽查火鍋業者 94家都合格
台北市政府針對湯底、產地等標示，稽查94家火鍋餐飲業者，全數皆符合規定，無違規情形。
火鍋是許多民眾重要飲食選擇，北市府為保障火鍋業者衛生安全，衛生局聯合消保官在6月針對北市94家業者查核，結果都合格。
北市府表示，這次特別針對火鍋標示部分稽查，首先，火鍋用湯底應明確標示是食材熬製或使用風味調味料調製；其次是牛肉肉片等相關製品，應分別標示「原產地」以區隔來源；以及是否為經組合、黏著或壓型成單一肉塊(排、片)等肉品。
北市府說，稽查94家火鍋業者，核對來源憑證、進貨包裝，並進入廚房確認原料及製作流程，都符合規定，但不會因此放鬆規範，會繼續嚴加查核，如果業者違規，可依食品安全衛生管理法開罰。1050908
(中央社)
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