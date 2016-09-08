大巨蛋暫不解約 藍綠議員：都是假的

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台北市長柯文哲今天宣布大巨蛋暫不解約。北市藍綠議員皆表示，是市府讓步，不是遠雄讓步；民進黨議員王世堅以海濤法師所言比喻，「這一切都是假的」。

台北市政府上午召開大巨蛋案記者會，柯文哲說，若遠雄沒積極作為，仍會提出終止契約，「不是放棄終止契約而是保留權利」，而在遠雄釋出善意下，暫時不行使終止大巨蛋契約的權利。

民進黨議員許淑華表示，市府妥協的結果，「只拿到面紙沒拿到禮紙」，3個月期間雙方都在談公安標準，但卻原地踏步，應關注大巨蛋量體要不要減少，綠地是否增加，雙方完全沒談到，但市府卻對外說，遠雄讓步且釋出誠意，「但其實是市府讓步，且是大讓利」。

她建議，雙方應該針對具體部分詳談，像量體減少或增加綠地，不是大張旗鼓開記者會，對外界說，市府贏了，因為遠雄退讓，但卻賠上市民對大巨蛋的期待，大巨蛋案是歹戲拖棚，請「兩位固執老人家可鬆手」。

民進黨議員王世堅說，六個字形容大巨蛋案，就是「歹勢繼續拖棚」，柯文哲和趙藤雄合演一齣「超完美騙局」，遠雄隨便敷衍幾句，就讓柯文哲有台階，請問虛耗一年半是什麼意思？大巨蛋的公安和公道，北市府並未替市民討回來。

他表示，市府召開記者會讓多數市民憤怒，就誠如海濤法師說，「一切都是假的」，大巨蛋到目前為止都沒有改變。

國民黨籍議員徐弘庭表示，遠雄聲明願意配合市府的四大事項，只有語氣讓步，並無實質進展。柯文哲上任時嗆聲拆蛋解約，到後來的合議解約，到現在不行使解約，還說要給遠雄一次機會，如此決策過程粗糙、政治語言節節退讓，顯示出市府沒有掌握大巨蛋完整狀況就亂放話，浪費市民時間，藉大巨蛋進行政治操作。

議員王欣儀說，樂觀其成，只要大巨蛋不要繼續荒廢閒置，且在確保安全狀況無虞下續建，是件好事，對市府已無信任感，針對大巨蛋案，市府過去立場反覆，希望不要再歹戲拖棚，能夠順利落幕。1050908

(中央社)