監控污染 越南要台塑在終端廢水池養魚

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我要評比

越南政府官員今天視察台塑河靜鋼廠的環保工作時，要求台塑要在終端廢水池養魚，以利監控污染。

快訊新聞網站今天報導，越南資源與環境部部長陳紅河（Tran Hong Ha）與河靜省政府相關人員，上午到台塑河靜鋼廠視察環保承諾執行情況，包括廢水與工業廢棄物處理的相關工作。

陳紅河要求台塑河靜鋼廠要嚴格遵守廢水生物處理程序，要在終端廢水池養魚，而且魚類要健康生存，才可排入大海。

越方也要求台塑河靜鋼廠加快更換設備，將現行焦炭濕式冷卻設備，更改為焦炭乾式冷卻設備，以確保環保效能。

對於工業廢棄物處理工作，越南資源與環境部指示，相關部門加快審核與評估由台塑簽約委託處理單位的能力，保證廢棄物處理工作必須達到國際標準。1050908

(中央社)