梅芳摔倒骨折 獲頒終身成就獎「打石膏領獎」
第51屆金鐘獎入圍8日揭曉，除了各大獎項備受矚目外，在戲劇圈耕耘多年的梅芳（廖春梅）也是今年終身成就獎得主，她與另一位龐宜安導播共同獲頒此獎。不過梅芳日前到南投山上時不慎因路滑摔倒，她當下馬上發覺不對勁，到醫院後確認手腕骨折，今她得知獲獎，笑著說「要打著石膏領獎了。」
梅芳去年憑著人生劇展《水源地》入圍金鐘50的迷你劇集女主角獎，讓她相當開心，當時還喊話評審，盼能看在年事已高的份上賜獎，可惜最終與獎項擦身而過。不過今年她再度以《公視人生劇展-藥笑24小時》入圍「迷你劇集／電視電影女主角獎」，她坦言沒得過女主角，因此很奢望，但至今心態已經「隨緣」，可也強調「能得當然最好！」
對於獲頒終身成就獎，梅芳也稱「感謝所有找我演戲的人！」她認為這些人都是她生命中的貴人，不過她意外透露日前到南投山上摔傷，最後確認手腕部位骨折，緊急回台北就醫，醫生檢查後告知「還好在往上3公分，不然手就報銷了。」好在無須動手術，但醫生將錯位部位推回，並打上石膏，告知梅芳需休養6周才能拆。
只是這樣恰巧碰上金鐘獎，也讓梅芳笑著說「也只能打著石膏領獎了！」今年金鐘獎也將「終身成就獎」頒給梅芳與龐宜安導播，兩位資深女性，一位是在幕前奮鬥，另一位則是在幕後成就不少明星，雖不同領域，但卻都貢獻極大，實至名歸。
(中時電子報)
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