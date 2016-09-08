陳金鋒新莊最終戰 義大將送禮致敬

8日將是陳金鋒在新莊球場最終戰。（資料照，季志翔攝）

義大犀牛確定轉賣給富邦，8日晚間迎戰Lamigo桃猿，將是義大「隊史」最後一場在新莊的主場賽事，也是桃猿本季最後一場在新莊的比賽，亦即，今晚將是桃猿精神領袖「鋒哥」陳金鋒生涯新莊最終戰，義大預計在賽前替陳金鋒舉行陳金鋒致敬活動，並送上神秘禮物。

(中時電子報)