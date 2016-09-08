加快安保合作 日、澳達成共識
共同社8日報導，日本首相安倍晉三與澳洲總理特恩布林7日下午在寮國首都萬象舉行會談。爲加強安全領域的合作，雙方就加快旨在順利實施自衛隊與澳洲軍隊聯合訓練的新協定締結談判達成了一致。有關南海問題，雙方確認了尊重國際法的重要性。
基於北韓問題嚴峻性增加的亞太地區安全形勢，日本政府將澳洲視爲「準同盟國」。安倍向特恩布林表示，兩國合作有助於地區和平與安全。雙方還一致認爲，南海問題應遵循否決中方主張的國際仲裁法院仲裁結果並予以和平解決。
此外，安倍還與印度總理莫迪舉行了會談，呼籲「推進日印新時代」。鑒於印度首條高鐵計畫選擇了日本新幹線方式等，雙方還就經濟合作交換了意見。莫迪表示有意年內訪日。
安倍還會晤了越南總理阮春福，告知將提供約228億日元（約合人民幣15億元）貸款，用於該國完善研發基地等。雙方還就力爭基於國際法解決南海問題達成了共識。
(旺報)
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