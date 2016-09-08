廖婉如與聽障朋友包裝餅乾 盼刺激買氣
繼日前到庇護工場手作月餅，台中市長夫人廖婉如今日也到社團法人台中市聽障生活無障礙發展協會–蒙恩聽障烘焙坊，與聽障學員一同包裝餅乾禮盒，期盼持續刺激買氣，達成月餅6萬5000盒銷售目標。
台中市長夫人廖婉如表示，今年台中市26家身心障礙機構庇護工場訂出6萬5000盒中秋禮盒目標，目前銷售情況不錯，已賣出5萬1000盒，但不到一個禮拜中秋節就來了，希望各界給予更多支持與鼓勵，以購買行動表達對身障朋友的支持。
廖婉如是在社會局副局長陳仲良的陪同下，向聽障學員學習如何包裝餅乾，期間聽障學員還數度糾正市長夫人廖婉如的包裝錯誤，足見聽障學員實事求是、精益求精的精神，值得消費者信賴，所做出來的餅乾，應該還不賴。期間廖婉如還興致勃勃地向學員請教「咖啡」、「芝麻」、「巧克力」、「葡萄」、「抹茶」等餅乾口味的手語怎麼比，過程溫馨愉快。
市長夫人廖婉如指出「聾人可以做任何事，除了聽見」，盼望各界能發揮愛心，一起協助身心障礙者自立，踴躍認購中秋節禮盒。更多產品資訊及訂購電話可至衛生福利部優先採購網路資訊平台查詢，除月餅禮盒外，還有其他身心障礙機構有手工餅乾禮盒等各式商品供民眾選擇。
(中時)
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