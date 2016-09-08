府：年金改革後續討論 盼全教總參與
全國教師工會總聯合會昨天宣布，退出總統府國家年金改革委員會。總統府發言人黃重諺今天說，感到非常遺憾；也希望後續關於年金改革的討論，全教總仍然能夠參與。
全國教師工會總聯合會昨天宣布，退出總統府國家年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任由委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。
黃重諺受訪指出，年金改革的目標，就是希望改革後的年金制度能夠確保每一位國人都能擁有安心而有品質的退休生活，也讓國家有限的資源能夠公平的照顧到每一個人。
他說，全教總長久以來支持年金改革，並且負責地提出改革版本，對於這樣的團體退出，「我們感到非常遺憾」，也希望後續關於年金改革的討論，全教總仍然能夠參與。
黃重諺說，要再一次重申，成功的年金改革需要協商和共識，「過程中每一種不同的聲音都應該被尊重，並且傾聽，而不是放言攻擊」，這是民主社會最基本的態度。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。