府：年金改革後續討論 盼全教總參與

全國教師工會總聯合會昨天宣布，退出總統府國家年金改革委員會。總統府發言人黃重諺今天說，感到非常遺憾；也希望後續關於年金改革的討論，全教總仍然能夠參與。

全國教師工會總聯合會昨天宣布，退出總統府國家年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任由委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。

黃重諺受訪指出，年金改革的目標，就是希望改革後的年金制度能夠確保每一位國人都能擁有安心而有品質的退休生活，也讓國家有限的資源能夠公平的照顧到每一個人。

他說，全教總長久以來支持年金改革，並且負責地提出改革版本，對於這樣的團體退出，「我們感到非常遺憾」，也希望後續關於年金改革的討論，全教總仍然能夠參與。

黃重諺說，要再一次重申，成功的年金改革需要協商和共識，「過程中每一種不同的聲音都應該被尊重，並且傾聽，而不是放言攻擊」，這是民主社會最基本的態度。1050908

(中央社)