中橫落石砸機車 1死1傷

我要評比

中橫公路台8線131.1公里處慈恩路段，7日晚間7時多傳出落石砸車意外，陳姓夫妻騎機車雙載，從南投往花蓮方向行駛時，突然遭落石砸中，兩人雖被送往花蓮慈濟醫院急救，陳男因傷重不治，妻子目前仍在醫院治療中。1050908

(中央社)