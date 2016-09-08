智慧校園展成果 亞太各國來台取經

國際智慧校園與跨域創新論壇暨展覽今天登場，展現經濟部工業局近年來推動「智慧校園」成果，吸引亞太地區多國代表來台取經。

為推廣校園智慧化服務成果，工業局委託資策會舉辦「國際智慧校園與跨域創新論壇暨展覽」，吸引上千名國內外關心智慧校園發展的人士親身體驗。

現場集結教育部、各縣市教育局處、大中小學校長、各大公民營培訓機構、國內外多家學習科技業者等，上千人與會、上百家學習產業業者，共同展現4年來推動智慧校園成果。

現場還邀請國際科技創新教育專家演講分享，吸引來自新加坡、馬來西亞、印尼、中東、香港、澳門、越南等國代表來台取經，台灣推動智慧校園已在國際市場奠定領先地位，可見一斑。

工業局說，4年來匯集上百家企業，共同投入相關建設及創新應用，今年全台已建置41所「智慧校園」示範學校，逾萬名教師、學生、家長受惠；在產官學研各界共同努力下，在越南、泰國、中國等國，皆有台灣「智慧校園」的成功輸出案例，國際市場成果豐碩。

工業局表示，智慧校園在政府大力支持下，已集結完整產業鏈，而資策會帶領台灣業者在中國東莞、廈門、越南河內、泰國等地皆已建置智慧校園示範案例，未來希望帶動更大規模輸出東南亞、中南美等新興市場。

資策會教研所認為，4年來推動智慧校園已顯現出成果，不僅在國內外建置許多示範校園，也大力帶動了國內整體產業鏈的成長。

資策會教研所指出，歐美及中國皆大力發展智慧校園，未來國內智慧校園在物聯網、大數據分析、人工智慧、體感及辨識等科技應用上，必然也會有更多創新，但如何避免「為科技而科技」，應回歸到以更「智慧」方式運用與整合科技的力量，提升教育及學習成效，才是智慧校園未來的發展方向。

活動同時舉辦國際智慧校園展覽，以校園一日生活圈為主題，融合VR/AR/體感等學習科技應用，透過軟硬整合讓與會身歷其境。 1050908

(中央社)