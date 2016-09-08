雲林食濃滋味 中秋看電影去
今年中秋還能做什麼？雲林縣政府在斗南他里霧文化園區68電影院推出「食、濃、滋味」主題的電影，並在西螺、虎尾等地推出系列活動，中秋看電影，雲林電影文化節邀您共賞。
雲林縣政府新聞處今天表示，今年電影節從「雲林、農業、飲食、人生味、生活好滋味」為發想脈絡，規劃4個映片單元，精選台灣、日本、美國、法國、韓國、阿根廷、希臘、挪威等8國、17部電影共度中秋。
中秋節前一夜的14日晚間6時30分，在台鐵斗南車站廣場，舉辦開幕式星空電影院，免費入場；17日白天在他里霧文化園區有嘉年華創意市集，匯聚美食、創意商品與街頭藝人。
18日下午在西螺延平老街文化館集合，3時至5時免費導覽「西螺電影尋蹤」，名額20名，歡迎報名；18日晚間6時30分在西螺戲院外有閉幕星空電影院，免費入場。
新聞處表示，除此之外，也在虎尾白宮戲院、斗六中華影城舉辦2場公益包場，招待弱勢，共享觀賞電影樂趣；14日至18日電影節期間，還有知名導演、電影科系老師帶來影片座談，歡迎上網雲林電影節或68電影院網站查詢。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。