雲林食濃滋味 中秋看電影去

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今年中秋還能做什麼？雲林縣政府在斗南他里霧文化園區68電影院推出「食、濃、滋味」主題的電影，並在西螺、虎尾等地推出系列活動，中秋看電影，雲林電影文化節邀您共賞。

雲林縣政府新聞處今天表示，今年電影節從「雲林、農業、飲食、人生味、生活好滋味」為發想脈絡，規劃4個映片單元，精選台灣、日本、美國、法國、韓國、阿根廷、希臘、挪威等8國、17部電影共度中秋。

中秋節前一夜的14日晚間6時30分，在台鐵斗南車站廣場，舉辦開幕式星空電影院，免費入場；17日白天在他里霧文化園區有嘉年華創意市集，匯聚美食、創意商品與街頭藝人。

18日下午在西螺延平老街文化館集合，3時至5時免費導覽「西螺電影尋蹤」，名額20名，歡迎報名；18日晚間6時30分在西螺戲院外有閉幕星空電影院，免費入場。

新聞處表示，除此之外，也在虎尾白宮戲院、斗六中華影城舉辦2場公益包場，招待弱勢，共享觀賞電影樂趣；14日至18日電影節期間，還有知名導演、電影科系老師帶來影片座談，歡迎上網雲林電影節或68電影院網站查詢。1050908

(中央社)