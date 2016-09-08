彰縣抽檢秋節食品食材 3件不合格

秋節將至，彰化縣衛生局針對秋節食品抽檢，抽驗月餅、餡料以及炸肉用食材加工品等95件，結果有3件不合格，不合格率3.2%。

彰化縣衛生局副局長尚筱菁指出，衛生局在中秋節前夕，針對中秋應景食品進行稽查與檢驗，除了稽查業者製作的場所外，也針對月餅餡料及應景食品進行抽驗，抽驗的品項有月餅、餡料、開心果等休閒食品以及烤肉用食材肉加工品等總計95件，有1件動物用藥殘留和2件黃麴毒素超量。

彰化縣衛生局指出，2件黃麴毒品超量的產品分別為花生粉以及花生貢糖，2件產品都是外縣市廠商所生產，已經請外縣市主管機關進行處理。另外，針對產品標示方面進行抽驗，有4件違規，3件為營養標示格式不符、1件為成分含花生但沒有標示過敏原醒語。

衛生局說明，這幾年進行秋節食品抽檢，發現鹹蛋黃和花生製品為不合格率比較高的產品。其中鹹蛋黃是製作蛋黃酥和廣式月餅等一定會使用到的原料，從其中驗出到有動物用藥氟滅菌殘留，人體長期攝取會有頭暈、頭疼等副作用。

至於花生貢糖因保存條件不佳，產生具肝毒性致癌性的黃麴毒素，民眾選購時應先確認食品包裝是否完整，沒有食用完後儲放應保持乾燥以及避免接觸高溫環境，購買時注意商品標示，注意是否有商品名、內容物名稱、淨重以及食品添加物等項目，只購買標示完整的商品。1050908

(中央社)