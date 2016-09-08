總統府：觀光的問題應從觀光解決
觀光業12日將上街，總統府發言人黃重諺今天說，觀光的問題，應從觀光解決；正如同過去幾個月來，來自世界各國觀光客持續增加，也非常歡迎包括陸客在內所有的朋友到台灣旅行。
旅行業將在12日號召萬人上街遊行，主辦遊行的百萬觀光產業自救會，希望政府擴大內需、赴陸宣傳，並開放東南亞10國免簽，遊覽車業者也盼能延後繳交貸款。
黃重諺今天受訪時重申，觀光是民間正常並且有意義的交往，不應該受到政治的干擾，這才是問題的本質。
他說，觀光的問題，應該從觀光來解決。政府對於發展觀光的態度很清楚，正如同過去幾個月來，來自世界各國的觀光客持續增加，「我們也非常歡迎包括陸客在內所有的朋友到台灣旅行」。
黃重諺指出，在此同時，政府的責任是全力打造、提升優質的觀光環境，持續投入各項有利政策，協助業者升級轉型，強化競爭力，讓所有的觀光產業可以永續發展。1050908
(中央社)
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